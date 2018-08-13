В Сумах столкнулись маршрутка и Citroёn

По словам очевидцев аварии, легковой автомобиль не уступил дорогу общественному транспорту, в результате чего произошло столкновение. В маршрутке в момент аварии находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал. Достоверные причины и обстоятельства пока неизвестны, сообщает 0542.ua.
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