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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские конники отличились в столице

24 августа в Киеве проходил 5-й этап соревнований «Открытый Кубок Flying Horses Cup».

Сумскую область представляли спортсмены КСК «Сумы», Сумской конноспортивной школы, «Sumy Horse Club» и КСК «Шостка». Всего спортсмены завоевали 13 медалей, из них 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали.

Удачно начал соревнования Кирилл Думчиков, на коне Калипсо заняв 1 место на высоте 90 см. На маршруте высотой до 110 см первое и второе место досталось нашим спортсменам: Евгений Индюшкин на Май Леди и Василий Зайцев и его новой партнерше Буггатти соответственно. В категории «Любители» Сумскую область представляли Николетта Гоникман и Денис Чубаров. Для Николетты и ее партнера Вакант соревнования были более удачными, и в первый день Вакант помог Николетте завоевать 2-ое место на высоте 100 см.

Второй день соревнований начался с 3-го места на высоте 110 см для Даны Чумаковой и Джемени. Николетта Лордова и Вакант этот раз завоевали бронзу в открытом классе среди любителей, а Евгений Индюшкин и Летс Гоу заняли второе место на маршруте высотой до 135 см.

Заключительный день соревнований подарил Сумщине больше призовых мест. В открытом классе высотой до 120 см награды разобрали Евгений Индюшкин и Май Леди, Николай Пилипейко и Кальдерон, Василий Зайцев и Балубет де Люкс, заняв первое, второе и третье место соответственно. В маршруте для лошадей 6 лет победу одержал Василий Зайцев на Буггатти, на коне Легион Василий занял 3-е место на высоте 90 см. Николетта Гоникман и Вакант завоевали 1-е место среди любителей на высоте 115 см.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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