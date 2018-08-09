Сумские дорожники ночью будут асфальтировать центр города Об этом говорится на странице в Фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александра Вегеры.

«Сумы. Центр. (Р-н ТЦ «Универмаг «Киев»). Сегодня в ночь работаем на этом участке. Просьба водителей автотранспорта по возможности «объезжать» центр. Спасибо за понимание. 28/08/2018», - говорится в сообщении.