Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54373

Сумские дорожники ночью будут асфальтировать центр города

Об этом говорится на странице в Фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александра Вегеры.

«Сумы. Центр. (Р-н ТЦ «Универмаг «Киев»). Сегодня в ночь работаем на этом участке. Просьба водителей автотранспорта по возможности «объезжать» центр. Спасибо за понимание. 28/08/2018», - говорится в сообщении.

Общество Ремонт дорог

По тематике

20.08.2018 10:23

В следующем году в Сумах собираются отремонтировать четыре самых больших улицы

Мэр Сум дало поручение управлению капитального строительства и дорожного хозяйства подготовить проектную документацию на ремонт пр. Лушпы, ул. Прокофьева и...

13.08.2018 17:34

Завтра «пятерка» снова не будет ездить на Роменку

По сообщению администрации КП «Дорремстрой», во вторник, 14 августа, будут продолжены работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Роменская в...

13.08.2018 12:55

В Сумах «пятерка» не поедет на Роменскую

В связи с проведением ремонта дорожного покрытия по ул. Роменская, троллейбус № 5 с 13:00 до 15:00 будет разворачиваться на...

В Сумах заканчивают капремонт дороги на Героев Крут
09.08.2018 15:24

В Сумах заканчивают капремонт дороги на Героев Крут

Утром мэр Сум Александр Лысенко проверил, как идет ремонт дороги по ул. Героев Крут....

На Сумщине завершают ремонт аварийного участка дороги
09.08.2018 08:43

На Сумщине завершают ремонт аварийного участка дороги

Завершается капитальный ремонт аварийно-опасного участка автомобильной дороги Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка вблизи с. Иволжино....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.