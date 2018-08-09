Сумские дорожники ночью будут асфальтировать центр города

«Сумы. Центр. (Р-н ТЦ «Универмаг «Киев»). Сегодня в ночь работаем на этом участке. Просьба водителей автотранспорта по возможности «объезжать» центр. Спасибо за понимание. 28/08/2018», - говорится в сообщении.
Мэр Сум дало поручение управлению капитального строительства и дорожного хозяйства подготовить проектную документацию на ремонт пр. Лушпы, ул. Прокофьева и...
По сообщению администрации КП «Дорремстрой», во вторник, 14 августа, будут продолжены работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Роменская в...
В связи с проведением ремонта дорожного покрытия по ул. Роменская, троллейбус № 5 с 13:00 до 15:00 будет разворачиваться на...
Утром мэр Сум Александр Лысенко проверил, как идет ремонт дороги по ул. Героев Крут....
Завершается капитальный ремонт аварийно-опасного участка автомобильной дороги Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка вблизи с. Иволжино....