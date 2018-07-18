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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1269

Сумские спасатели провели рейд по лесному массиву

28 августа неподалеку от с. Верхнее Песчаное работники Сумского городской отдела Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с представителем «Сумского агролесхоза» посетили лесной массив и водоемы.

Рейдовая группа напомнила отдыхающим, что во время пожароопасного периода запрещается разведение костров в лесной местности, а при самом высоком 5-м классе пожарной опасности ограничивается доступ населения в хвойные леса. В случае выявления возгорания лесной подстилки или сухой травы следует попробовать самостоятельно потушить водой, песком или грунтом. А если пожар приобрел угрожающих масштабов, необходимо вызвать службу спасения по телефону «101».

Также были проведены беседы с местными жителями по соблюдению правил безопасности на водных объектах. Для лучшего усвоения предоставленной информации присутствующие получили тематические памятки.

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