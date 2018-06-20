Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44112

Сумщина - в тройке лидеров по темпам прироста производства сельхозпродукции

По темпам роста производства валовой продукции сельского хозяйства область в текущем году заняла 3 место, а по показателям урожайности - 6 место.

По итогам деятельности аграрного сектора экономики Сумщины в январе-июле 2018 года во всех категориях хозяйств области производство валовой продукции сельского хозяйства составил 2 265,9 млн гривен, что на 8,9% превышает соответствующий период 2017 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях области - 1265 млн гривен (+ 17,4%).

Положительная динамика производства наблюдается как в отрасли растениеводства, где произведено продукции на 19,4% больше соответствующего периода 2017 года, так и в животноводстве (больше на 0,5%).

Также Сумщина занимает 6-ое место среди регионов Украины по урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составляет 47,3 ц/га, в том числе 5-ое место - по урожайности озимой пшеницы (49,9 ц/га, или на 1,7 ц/га больше).

Экономика Сельское хозяйство

По тематике

09.08.2018 15:36

Аграрии Сумщины намолотили первый миллион тонн зерна

Об этом сообщили в Департаменте агропромышленного развития облгосадминистрации....

02.08.2018 12:33

Аграрии Сумщины намолотили первые 500 тыс. тонн зерна

По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, хозяйствами области обмолочено ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 106 300 гектаров, намолочено...

17.07.2018 17:50

Большинство районов Сумщины приступили к уборке урожая

Большинство районов Сумщины приступили к уборке ранних зерновых культур и озимого рапса....

06.07.2018 12:23

На Сумщине начали сбор урожая

Сельскохозяйственные предприятия Ахтырского района начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур....

20.06.2018 08:03

На Сумщине еле-еле растет производство валовой продукции сельского хозяйства

По итогам деятельности аграрного сектора экономики Сумщины в январе-мае 2018 года во всех категориях хозяйств области производство валовой продукции сельского...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.