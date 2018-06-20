Сумщина - в тройке лидеров по темпам прироста производства сельхозпродукции По темпам роста производства валовой продукции сельского хозяйства область в текущем году заняла 3 место, а по показателям урожайности - 6 место.

По итогам деятельности аграрного сектора экономики Сумщины в январе-июле 2018 года во всех категориях хозяйств области производство валовой продукции сельского хозяйства составил 2 265,9 млн гривен, что на 8,9% превышает соответствующий период 2017 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях области - 1265 млн гривен (+ 17,4%).

Положительная динамика производства наблюдается как в отрасли растениеводства, где произведено продукции на 19,4% больше соответствующего периода 2017 года, так и в животноводстве (больше на 0,5%).

Также Сумщина занимает 6-ое место среди регионов Украины по урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составляет 47,3 ц/га, в том числе 5-ое место - по урожайности озимой пшеницы (49,9 ц/га, или на 1,7 ц/га больше).