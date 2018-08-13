В Шостке создали ОТГ

Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко было утверждено заключение о соответствии проекта решения, принятого Ображеевским сельским и Шосткинским городским советами, которым предусматривается добровольное присоединение территориальной громады села Ображеевка к Шосткинской городской территориальной громаде. Окончательное решение о создании ОТГ было принято на сессии.
Шосткинская ОТГ стала первой объединенной громадой в Сумской области, созданной на базе города областного значения.
Кстати, Перспективным планом формирования территорий общин Сумской области предусмотрено 15 сельских и поселковых территориальных громад, которые должны войти в состав перспективной Шосткинской городской ОТГ.
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