В Шостке создали ОТГ Сегодня на сессии Шосткинского горсовета были приняты решения о добровольном присоединении территориальной громаді села Ображеевка и образовании городской ОТГ.

Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко было утверждено заключение о соответствии проекта решения, принятого Ображеевским сельским и Шосткинским городским советами, которым предусматривается добровольное присоединение территориальной громады села Ображеевка к Шосткинской городской территориальной громаде. Окончательное решение о создании ОТГ было принято на сессии.

Шосткинская ОТГ стала первой объединенной громадой в Сумской области, созданной на базе города областного значения.

Кстати, Перспективным планом формирования территорий общин Сумской области предусмотрено 15 сельских и поселковых территориальных громад, которые должны войти в состав перспективной Шосткинской городской ОТГ.