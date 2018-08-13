Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3998

В Шостке создали ОТГ

Сегодня на сессии Шосткинского горсовета были приняты решения о добровольном присоединении территориальной громаді села Ображеевка и образовании городской ОТГ.

Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко было утверждено заключение о соответствии проекта решения, принятого Ображеевским сельским и Шосткинским городским советами, которым предусматривается добровольное присоединение территориальной громады села Ображеевка к Шосткинской городской территориальной громаде. Окончательное решение о создании ОТГ было принято на сессии.

Шосткинская ОТГ стала первой объединенной громадой в Сумской области, созданной на базе города областного значения.

Кстати, Перспективным планом формирования территорий общин Сумской области предусмотрено 15 сельских и поселковых территориальных громад, которые должны войти в состав перспективной Шосткинской городской ОТГ.

Общество ОТГ Шостка Шосткинская ОТГ

По тематике

Сегодня 15:08

Жертвами псевдобанкиров стали две жительницы Шостки

Молодые женщины попали в классическую мошенническую схему «звонок из банка»....

Сегодня 08:09

Впервые на Сумщине пройдет фестиваль квадрокоптеров

В Шостке, 3 сентября, в рамках празднования Дня города состоится «ДронАртФест»....

Вчера 17:12

За выходные полиция Шостки раскрыла два грабежа

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение уличной преступности, сотрудники Шосткинского отдела полиции за минувшие выходные раскрыли два грабежа....

22.08.2018 16:42

Шосткинец избил и ограбил пьяного собутыльника

Работники Шосткинского отдела полиции нашли и задержали жителя райцентра, который избил и ограбил своего нового знакомого....

21.08.2018 14:00

14-летний шосткинец снимал с детей золотые украшения

Играя с детьми, парень незаметно снимал с шеи малолетних знакомых золотые украшения, которые затем продавал....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.