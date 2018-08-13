В Конотопе депутаты выразили мэру Семенихину вотум недоверия Сегодня, 28 августа, на сессии Конотопского горсовета в отсутствие мэра Артема Семенихина часть депутатов проголосовала за его отставку.

Утром в сессионном зале городского совета собрался кворум - присутствовали 32 депутата. В начале заседания городской голова Артем Семенихин сообщил, что 12 пультов системы «Вече», с помощью которой происходит голосования, не работают, поэтому принимать решение придется вручную. В течение двух часов в зале продолжались споры, пишет ТопКонотоп.

Как позже сообщил Семенихин в Фейсбуке, «вместо принятия бюджета и программ развития города состоялась очередная попытка переворота». По словам Семенихина, городским советом было принято решение, согласно которому на учреждениях на праздники официально будет развеваться красно-черные флаги.

Позже, в работе сессии был объявлен перерыв. Однако часть депутатов позже провела заседание в Конотопском районном совете.

Депутат Сумского областного совета Сергей Демеха на своей странице в Фейсбуке написал, что часть народных избранников решила продолжать 26-ую и 27-ую сессию в помещении Конотопского районного совета.

«В ходе решения главного вопроса 26-й сессии путем тайного голосования было принято решение об отставке с должности городского головы Семенихина Артема Юрьевича. Вторым вопросом был снят с должности секретаря городского совета Елену Багрянцеву и третьим принятие бюджета. Главная смета города принята единогласно. Также депутатский корпус избрал нового секретаря», - заявил Демеха.

«Это все шабаш регионалов, которые прикрываются полицией. И фактически сейчас нивелируются все нормы закона, которые только могут быть, касающиеся местного самоуправления. Также нарушен Закон Украины «О статусе депутата Верховной Рады», ведь Андрей Ильенко, депутат Верховной Рады, не смог туда попасть и физически полиция ему помешала туда пройти. То есть все это незаконно и эти решения мы не признаем», - отметил Артем Семенихин в комментарии журналистам.

Стоит отметить, что это уже четвертая попытка группы депутатов провести заседание сессии без городского головы и секретаря горсовета. Предыдущие состоялись - 14 декабря, 6 июня и 26 июля. Решения, которые были приняты во время этих заседаний, так и не вступили в силу.