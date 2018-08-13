Сумских хоккеисток наградили мэрскими грамотами

Благодарностью городского головы за подготовку спортсменов высокого класса и прославление города Сумы на мировой спортивной арене наградили главного тренера сборной Украині и МСК «Сумчанка Светлану Макаеву. Грамотами отметили тренеров клуба Евгения Бондаренко и Валерия Евченко, а также весь состав команды, которая в воскресенье триумфально завершила выступления в первом отборочном раунде к Олимпийским играм – 2020.
Светалана Макаева поблагодарила депутатов и мэра за поддержку и высказала надежду, что все сумчане смогут поболеть за нашу хоккейную команду на новом стадионе, который планируют построить между «Эпицентром» и Пслом на ул. Героев Крут.
Напомним: наша сборная, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея обыграла всех соперниц из Литвы, Турции, Уэльса и Чехии.
2 сентября в детском парке «Сказка» на хоккейном поле пройдет ежегодный фестиваль хоккея на траве....
Сегодня, 26 августа – последний день первого отборочного раунда по хоккею на траве к Олимпиаде-2020, который проходит в Вильнюсе (Литва)....
В Вильнюсе (Литва) сегодня, 26 августа, завершается первый отборочный раунд по хоккею на траве к Олимпийским играм – 2020....
В Вильнюсе (Литва) продолжается первый отборочный раунд Олимпийского отбора-2020 по хоккею на траве....
Сегодня, 24 августа женская сборная Украины сыграет в Вильнюсе (Литва) свой третий матч в первом раунде отбора к Олимпийским играм...