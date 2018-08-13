Сумских хоккеисток наградили мэрскими грамотами Сегодня, 29 августа, перед началом сессии Сумского горсовета мэр Сум вручил хоккеисткам и тренерам МСК «Сумчанка» благодарности, грамоты и ценные подарки.

Благодарностью городского головы за подготовку спортсменов высокого класса и прославление города Сумы на мировой спортивной арене наградили главного тренера сборной Украині и МСК «Сумчанка Светлану Макаеву. Грамотами отметили тренеров клуба Евгения Бондаренко и Валерия Евченко, а также весь состав команды, которая в воскресенье триумфально завершила выступления в первом отборочном раунде к Олимпийским играм – 2020.

Светалана Макаева поблагодарила депутатов и мэра за поддержку и высказала надежду, что все сумчане смогут поболеть за нашу хоккейную команду на новом стадионе, который планируют построить между «Эпицентром» и Пслом на ул. Героев Крут.

Напомним: наша сборная, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея обыграла всех соперниц из Литвы, Турции, Уэльса и Чехии.