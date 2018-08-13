Неудачный день для сумских стреляющих роллеров

28 августа в Сумах, на учебно-спортивной базе «Динамо» в урочище Токари прошли очередные гонки чемпионата Украины по летнему биатлону среди юношей и девушек.
Средние и младшие юноши и девушки соревновались в индивидуальной гонке. Сумские стреляющие роллеры сегодня біли не на высоте – 0 призовых мест в 4-х гонках.
Средние девушки
1 – Городня Юлия (Львовская)
2 – Квачан Анна (Черниговская)
3 – Жуковская Виктория (Черниговская)
Средние юноши
1 – Кинаш Степан (Харьковская)
2 – Малышев Евгений (Харьковская)
3 -Драбик Давид (Тернопольская)
Младшие девушки
1 – Меркушина Александра (Тернопольская)
2 – Скрипко Анна (Черниговская)
3 – Ильницкая Екатерина (Тернопольская)
Младшие юноши
1 – Манзин Виталий (Тернопольская)
2 – Чернобай Антон (Харьковская)
3 – Кошовец Александр (Черниговская)
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