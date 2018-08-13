Неудачный день для сумских стреляющих роллеров В Сумах продолжается летний чемпионат Украины по биатлону.

28 августа в Сумах, на учебно-спортивной базе «Динамо» в урочище Токари прошли очередные гонки чемпионата Украины по летнему биатлону среди юношей и девушек.

Средние и младшие юноши и девушки соревновались в индивидуальной гонке. Сумские стреляющие роллеры сегодня біли не на высоте – 0 призовых мест в 4-х гонках.

Средние девушки

1 – Городня Юлия (Львовская)

2 – Квачан Анна (Черниговская)

3 – Жуковская Виктория (Черниговская)

Средние юноши

1 – Кинаш Степан (Харьковская)

2 – Малышев Евгений (Харьковская)

3 -Драбик Давид (Тернопольская)

Младшие девушки

1 – Меркушина Александра (Тернопольская)

2 – Скрипко Анна (Черниговская)

3 – Ильницкая Екатерина (Тернопольская)

Младшие юноши

1 – Манзин Виталий (Тернопольская)

2 – Чернобай Антон (Харьковская)

3 – Кошовец Александр (Черниговская)