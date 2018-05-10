На сумских стройках трудятся нелегалы Результатом проверок Гоструда строительных предприятий на Сумщине имеются значительные нарушения по охране труда, и пренебрежение требованиями трудового законодательства, в частности в части оформления трудовых отношений с работниками.

С начала 2018 года Управлением Гоструда в Сумской области проведено 16 плановых проверок субъектов хозяйствования строительной отрасли в части соблюдения требований по охране труда, а также 28 инспекционных посещений предприятий по использованию легальной работы.

Инспекторами труда Управление выявлены нарушения трудового законодательства 21 субъектом хозяйствования по отношению к 137 работникам. Из них 8 предприятий допустили к выполнению работ 44 работника без оформления трудовых договоров. В свою очередь 13 работодателей использовали труд 93 человек на условиях договоров гражданско-правового характера, которые имели признаки трудовых, что является сокрытием трудовых отношений.

Относительно обязанности работодателя создавать безопасные условия труда для своих работников, то не все субъекты хозяйствования проявляют ответственное отношение к человеческому здоровью и жизни.

Самыми типичными нарушениями, которые допускают в своей деятельности предприятия строительной отрасли Сумщины, является отсутствие у них разрешений на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию оборудования повышенной опасности, а также не предоставления ими деклараций соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда. Получается, что такие субъекты хозяйствования не осознают уровень опасности, которую подвергают работников в случае несоблюдения требований законодательства в ходе выполнения работ. Следует отметить, что указанные выше разрешительные документы выдаются предприятию территориальным управлением Гоструда только на основе положительного заключения технической экспертизы. В свою очередь для получения такого заключения субъекту хозяйствования необходимо привести производство в соответствие с требованиями законодательства. Поэтому, в случае отсутствия необходимых разрешений увеличивается вероятность наступления несчастного случая на предприятии, а как результат - травмирование работников. Ведь состояние охраны труда остается без контроля.

Субъектам хозяйствования также следует обратить внимание на необходимость проведения в установленном порядке обучения и проверки знаний, инструктажа по охране труда работникам, привлекаемым к выполнению работ. Большинство строительных компаний не проводит экспертное обследование оборудования повышенной опасности после отработки нормативного срока эксплуатации. Очень часто работодатели не обеспечивают работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание субъектов хозяйствования, использующих наемный труд, на их обязанность создавать безопасные условия труда, а также на ответственность за человеческие жизни, пишет сайт ведомства.