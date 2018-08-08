Белопольщина простилась с героем, погибшим на Донбассе

Похоронный кортеж с телом погибшего бойца - старшего солдата, наводчика 3 мотопехотного взвода 1 мотопехотной роты 15 батальона 58 отдельной мотопехотной бригады встречали сотни людей, побратимы павшего защитника, его бывшие одноклассники, друзья, родственники, соседи, ученики, жители края, которые создали Герою коридор памяти и уважения.
Возле дома погибшего венки, цветы, боль и слезы... Похоронная процессия прошла почти через все село. Несмотря на палящее солнце, гроб с телом Станислава побратимы несли на руках всю дорогу.
Похоронили Героя с воинскими почестями на сельском кладбище. На прощание духовой оркестр заиграл гимн Украины, прозвучали последние выстрелы военных в честь славного воина.
Станислав Дьяконов родился 24 марта 1985 года в селе Красное Кальченковского сельского совета, с 2001 года проживал в селе Сергеевка. С февраля 2015 года по апрель 2016 года находился в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, а 14 ноября 2016 года подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.
24 августа под Торецком Донецкой области вражеский обстрел оборвал жизнь нашего земляка.
У погибшего остались мама, братья и сестра.
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