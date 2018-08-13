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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37197

Темнокожего мужчину с невестой в хиджабе не пустили в сумской ресторан (видео)

В Сумах пару не пустили в ресторан из-за цвета кожи и хиджаба. Владелица просила показать украинский паспорт.

Халид Айман и Дарья Богатырь не попадали под ограничения заведения, согласно которым нельзя входить в спортивной одежде, в состоянии алкогольного опьянения или с животными, сообщает ТСН.

Пара забронировала заранее столик, чтобы отметить приезд в город. Но официанты отказались их пропускать в заведение. Девушка сняла их объяснения на камеру. Когда она рассказала жениху, что происходит, он был шокирован.

“Я не понимал, что происходит. Когда она объяснила мне – у меня шок. Если Украина хочет вступить в ЕС, то такие вещи как дискриминация недопустимы ни в одной стране мира”, – отметил Халид.

Мужчина является гражданином Сомали и подданным Великобритании, а Дарья – гражданка Украины, которая преподает в университете. Она давно мечтала познакомить жениха с родным городом.

“Он хотел увидеть Украину, хотел отдохнуть, и его так встретили. Мне было очень стыдно за этих людей”, – рассказала Дарья.

Пара написала заявление в полицию. После этого Дарьи позвонила владелица заведения Людмила Мурай.

“Она очень извинялась, но сказала: почему вы, когда зашли, не показали паспорт, что вы гражданка Украины? Мы были просто в шоке. И она сказала, что даст карточку и если работники будут меняться, то они будут знать, что мы сможем зайти. То есть эта ситуация будет повторяться снова и снова. Если не мы – будет кто-то другой “, – отметила Дарья.

Хозяйка заведения заверила, что эта ситуация просто случайность.

“Никакого расизма, никакого предвзятого отношения у меня нет ни к иностранцам, ни к нашим. У нас есть ограничения в целях безопасности наших посетителей. Сами понимаете – лица арабской национальности. В ресторане когда-то был погром, вызвали полицию. Они себя так ведут через наших девочек”, – рассказала Мурай.

После инцидента рестораном заинтересовалось управление по вопросам защиты прав потребителей. Специалисты планируют провести внеплановую проверку.

За подобное поведение владелице ресторана грозит штраф 8 тыс. грн. Кроме того, нарушение равенства граждан в зависимости от их национальной или религиозной принадлежности предусматривают ограничение свободы до 5 лет.

 
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