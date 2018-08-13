Спасатели помогли пожилому мужчине выбраться из ямы

В Ромнах на ул. Вознесенской мучжина попал в глубокую яму. Звонил случайный прохожий. На место вызова прибыло отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, потерпевший находился на спуске в овраг в яме глубиной около 2 метров. Спасатели на руках осторожно подняли мужчину на поверхность. Работники экстренной медицинской помощи доставили пострадавшего в больницу.
Всего в операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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