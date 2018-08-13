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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:52227

Спасатели помогли пожилому мужчине выбраться из ямы

28 августа в 13:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

В Ромнах на ул. Вознесенской мучжина попал в глубокую яму. Звонил случайный прохожий. На место вызова прибыло отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, потерпевший находился на спуске в овраг в яме глубиной около 2 метров. Спасатели на руках осторожно подняли мужчину на поверхность. Работники экстренной медицинской помощи доставили пострадавшего в больницу.

Всего в операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Ромны Спасатели

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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