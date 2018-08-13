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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пиротехники обезвредили 2 устаревших боеприпаса

За минувшие сутки пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 2 устаревших боеприпаса.

28 августа в 17:00 в с. Малая Рыбица Краснопольского района группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) уничтожено 76-мм. артиллерийский снаряд, который ранее был обнаружен местными жителями во время проведения хозяйственных работ на территории одного из домовладений на расстоянии 20 м от жилых домов.

В этот же день пиротехники уничтожили еще один 76-мм. артиллерийский снаряд, который ранее обнаружили в г. Ромны.

С целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами!

Категорически запрещается:

• касаться подозрительного предмета или передвигать его,

• заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

• осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие;

• пытаться самостоятельно обезвредить находку;

• разбирать взрывоопасный предмет.

Помните, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону «101» или «102», а также ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать и обезвреживать найденные боеприпасы, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы

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