Сумской горсовет запретили музыку на летних площадках

Сумские избранники поддержали электронную петицию сумчанки «СТОП ШУМ! Запретить использование музыкальной аппаратуры на открытых летних площадках города и внести изменения в проект решения «Об утверждении Правил соблюдения тишины в городе Сумы».
За данное решение сегодня, 29 августа, во время внеочередной сессии городского совета высказалось 27 депутатов.
Согласно принятому документу, устанавливается полный запрет на работу музыкальных ансамблей и использования музыкальной аппаратуры на открытых летних площадках ресторанного хозяйства возле жилых домов путем внесения соответствующих изменений в Правила соблюдения тишины в городе Сумы.
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