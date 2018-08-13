Сумской горсовет запретили музыку на летних площадках Депутаты городского совета поддержали инициативу сумчанки запретить использование музыкальной аппаратуры на открытых летних площадках города.

Сумские избранники поддержали электронную петицию сумчанки «СТОП ШУМ! Запретить использование музыкальной аппаратуры на открытых летних площадках города и внести изменения в проект решения «Об утверждении Правил соблюдения тишины в городе Сумы».

За данное решение сегодня, 29 августа, во время внеочередной сессии городского совета высказалось 27 депутатов.

Согласно принятому документу, устанавливается полный запрет на работу музыкальных ансамблей и использования музыкальной аппаратуры на открытых летних площадках ресторанного хозяйства возле жилых домов путем внесения соответствующих изменений в Правила соблюдения тишины в городе Сумы.