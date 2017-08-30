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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42249

Сумчан запрошують на НІЧ МІСТА

1 вересня в рамках святкування Дня міста у Сумах пройду фестиваль «НІЧ МІСТА».

Перелік заходів у рамках мистецького проекту «Ніч міста» 1 вересня 2018 року

Назва локації

Організатор

проекту

Адреса локації

Час

Офіційне відкриття

«Алея підвісних парасольок»

КУ «Агенція промоції «Суми» СМР

Театр танцю «АРТЕС»

Родинний театр «Нянькіни»

Початок вул. Соборної зі сторони

вул. Петропавлівської

17:00

Виставка Вільних Художників

Артіль «Простір кольору»

вул. Покровська, 9/1

(Конгрес – центр СумДУ)

16:30

Виставка постерів «Суми в стилі glitch»

Дмитро Дубовик

Дворик на вул. Кузнечна,2

17:00

Виставка «Особливі діти про особливе місто»

Вікторія Ратєєва

вул. Соборна, 27

17:30

«Закрытый клуб комедии»

Фабрика акторської майстерності «ІНШІ»

вул. Лермонтова, 15

ресторанно-розважальний комплекс «Graff.in»

17:30

(За попереднім записом!)

Арт-локація «Дерево бажань»

Вікторія Ратєєва

Перехрестя вул. Воскресенська та провул. 9 Травня

18:00

Арт-локація «Дежавю 17»

Надія Лебедєва

Дворик вул. Соборна, 36

18:00

Виставковий проект «Століття нонкомформізму в українському візуальному мистецтві».

Презентація книги Лесі Смирної.

ЦСМ «Совіарт»

КУ «Агенція промоції «Суми» СМР

вул. Соборна, 27

18:00

«Іммерсивна вистава – екскурсія «Три брати Чехови»

Родинний театр «Нянькіни»

вул. Чехова, 79

18:30

20:00

(За попереднім записом!)

Арт-локація «На початку часів»

КУ «Агенція промоції «Суми» СМР

вул. Соборна, 27

19:00

Квест «Escape The Room»

«KEY ROOM»

вул. Соборна, 27 ( підвальне приміщення)

19:00

Музичний перфоманс «Time&Space»

Роман Линник

Підземний перехід на перехресті вулиць Героїв Сумщини та Харківської

19:00 – 22:00

Арт-локація «Особливе місто»

Людмила Фесенко

Дворик вул. Соборна, 46

19:00 – 00:00

Літературний захід «З іншого боку»

Літературна студія «Орфей»

Підземний перехід на перехресті вулиць Героїв Сумщини та Харківської

19:30 – 20:30

Виставка «Дорога – це життя»

Антон Дубодєлов

Дворик вул. Псільська,1

20:00

Арт-локація «Схід – Захід»

Надія Білокур

Пров. 9 Травня,4

20:00

Арт-локація «Вічне місто»

КУ «Агенція промоції «Суми» СМР

вул. Воскресенська, 12

20:00

Арт-локація «Вістерії для Сумчан»

Яна Матвієнко

вул. Соборна, 37

20:00 – 23:00

Інсталяція – перфомаційна дія «Лебеді. (Де лебеді?)»

Надія Білокур

Парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, озеро

21:00

Музичний перфоманс «Мандрівний дім несподіваної музики»

Родинний театр «Нянькіни»

Центральні вулиці міста

22:00 – 00:00

Зареєструватися можна за телефоном (0542) 67 98 39 (з 11:00 до 19:00)

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