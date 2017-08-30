Сумчан запрошують на НІЧ МІСТА

Перелік заходів у рамках мистецького проекту «Ніч міста» 1 вересня 2018 року
|
Назва локації
|
Організатор
проекту
|
Адреса локації
|
Час
|
Офіційне відкриття
«Алея підвісних парасольок»
|
КУ «Агенція промоції «Суми» СМР
Театр танцю «АРТЕС»
Родинний театр «Нянькіни»
|
Початок вул. Соборної зі сторони
вул. Петропавлівської
|
17:00
|
Виставка Вільних Художників
|
Артіль «Простір кольору»
|
вул. Покровська, 9/1
(Конгрес – центр СумДУ)
|
16:30
|
Виставка постерів «Суми в стилі glitch»
|
Дмитро Дубовик
|
Дворик на вул. Кузнечна,2
|
17:00
|
Виставка «Особливі діти про особливе місто»
|
Вікторія Ратєєва
|
вул. Соборна, 27
|
17:30
|
«Закрытый клуб комедии»
|
Фабрика акторської майстерності «ІНШІ»
|
вул. Лермонтова, 15
ресторанно-розважальний комплекс «Graff.in»
|
17:30
(За попереднім записом!)
|
Арт-локація «Дерево бажань»
|
Вікторія Ратєєва
|
Перехрестя вул. Воскресенська та провул. 9 Травня
|
18:00
|
Арт-локація «Дежавю 17»
|
Надія Лебедєва
|
Дворик вул. Соборна, 36
|
18:00
|
Виставковий проект «Століття нонкомформізму в українському візуальному мистецтві».
Презентація книги Лесі Смирної.
|
ЦСМ «Совіарт»
КУ «Агенція промоції «Суми» СМР
|
вул. Соборна, 27
|
18:00
|
«Іммерсивна вистава – екскурсія «Три брати Чехови»
|
Родинний театр «Нянькіни»
|
вул. Чехова, 79
|
18:30
20:00
(За попереднім записом!)
|
Арт-локація «На початку часів»
|
КУ «Агенція промоції «Суми» СМР
|
вул. Соборна, 27
|
19:00
|
Квест «Escape The Room»
|
«KEY ROOM»
|
вул. Соборна, 27 ( підвальне приміщення)
|
19:00
|
Музичний перфоманс «Time&Space»
|
Роман Линник
|
Підземний перехід на перехресті вулиць Героїв Сумщини та Харківської
|
19:00 – 22:00
|
Арт-локація «Особливе місто»
|
Людмила Фесенко
|
Дворик вул. Соборна, 46
|
19:00 – 00:00
|
Літературний захід «З іншого боку»
|
Літературна студія «Орфей»
|
Підземний перехід на перехресті вулиць Героїв Сумщини та Харківської
|
19:30 – 20:30
|
Виставка «Дорога – це життя»
|
Антон Дубодєлов
|
Дворик вул. Псільська,1
|
20:00
|
Арт-локація «Схід – Захід»
|
Надія Білокур
|
Пров. 9 Травня,4
|
20:00
|
Арт-локація «Вічне місто»
|
КУ «Агенція промоції «Суми» СМР
|
вул. Воскресенська, 12
|
20:00
|
Арт-локація «Вістерії для Сумчан»
|
Яна Матвієнко
|
вул. Соборна, 37
|
20:00 – 23:00
|
Інсталяція – перфомаційна дія «Лебеді. (Де лебеді?)»
|
Надія Білокур
|
Парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, озеро
|
21:00
|
Музичний перфоманс «Мандрівний дім несподіваної музики»
|
Родинний театр «Нянькіни»
|
Центральні вулиці міста
|
22:00 – 00:00
Зареєструватися можна за телефоном (0542) 67 98 39 (з 11:00 до 19:00)
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