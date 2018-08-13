Кролевецкие футболисты выиграли кубок «Кожаный мяч»

Воспитанники Петра Пустовойта, которые на групповом этапе не пропустили ни одного мяча, сохранили ворота «сухими» и в финальном поединке против хозяев поля - новокаховского УВК №2. А в серии послематчевых пенальти вратарь кролевецкой команды взял два удара соперника и наши земляки победили соперника со счетом 5:4, сообщает сайт Федерации футбола Сумской области.
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