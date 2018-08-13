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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5499

Кролевецкие футболисты выиграли кубок «Кожаный мяч»

Команда СШ №1 города Кролевец во всеукраинском финале турнира «Кожаный мяч» среди команд U-14 получила «золотые» награды турнира.

Воспитанники Петра Пустовойта, которые на групповом этапе не пропустили ни одного мяча, сохранили ворота «сухими» и в финальном поединке против хозяев поля - новокаховского УВК №2. А в серии послематчевых пенальти вратарь кролевецкой команды взял два удара соперника и наши земляки победили соперника со счетом 5:4, сообщает сайт Федерации футбола Сумской области.

Спорт Кожаный мяч Кролевец Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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