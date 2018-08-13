Кролевецкие футболисты выиграли кубок «Кожаный мяч» Команда СШ №1 города Кролевец во всеукраинском финале турнира «Кожаный мяч» среди команд U-14 получила «золотые» награды турнира.

Воспитанники Петра Пустовойта, которые на групповом этапе не пропустили ни одного мяча, сохранили ворота «сухими» и в финальном поединке против хозяев поля - новокаховского УВК №2. А в серии послематчевых пенальти вратарь кролевецкой команды взял два удара соперника и наши земляки победили соперника со счетом 5:4, сообщает сайт Федерации футбола Сумской области.