Сумчан приглашают на чемпионат города по функциональному многоборью В субботу, 15 сентября, состоится ежегодный открытый чемпионат по функциональному многоборью Sumy Open 2018 (Amateurs).

Место проведение: г. Сумы, ул. Харьковская, 2, ТЦ «Мануфактура», зона парковки.

Регистрация в день соревнований с 9:00 до 10:00.

Все кто пройдёт регистрацию, участвуют во всех комплексах. По сумме всех схем будут определяться самые сильные участники.

Всю информацию Вы можете узнать, написав организатору Максиму Бидоленко или позвонить +38 (099) 499-52-29.