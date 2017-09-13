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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3062

Сумчан приглашают на чемпионат города по функциональному многоборью

В субботу, 15 сентября, состоится ежегодный открытый чемпионат по функциональному многоборью Sumy Open 2018 (Amateurs).

Место проведение: г. Сумы, ул. Харьковская, 2, ТЦ «Мануфактура», зона парковки.

Регистрация в день соревнований с 9:00 до 10:00.

Все кто пройдёт регистрацию, участвуют во всех комплексах. По сумме всех схем будут определяться самые сильные участники.

Всю информацию Вы можете узнать, написав организатору Максиму Бидоленко или позвонить +38 (099) 499-52-29.

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«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
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14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
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13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
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CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
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11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
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11-50 - 50 грн.
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«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
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10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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