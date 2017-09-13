Сумчан приглашают на чемпионат города по функциональному многоборью

Место проведение: г. Сумы, ул. Харьковская, 2, ТЦ «Мануфактура», зона парковки.
Регистрация в день соревнований с 9:00 до 10:00.
Все кто пройдёт регистрацию, участвуют во всех комплексах. По сумме всех схем будут определяться самые сильные участники.
Всю информацию Вы можете узнать, написав организатору Максиму Бидоленко или позвонить +38 (099) 499-52-29.
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