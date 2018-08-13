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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35120

Мэр Сум наконец ответил своему предшественнику на петицию о фонтанах

Уже прошли все сроки ответа на онлайн-петицию Геннадия Минаева о работе фонтанов в Сумах в летний период, уже фонтаны начали работать 6 дней в неделю, и только под конец лета мэр Сум Александр Лысенко соизволил ответить своему предшественнику.

Получила ответ онлайн0петиция «Фонтаны города Сумы должны работать!».

«Требую установить режим работы всех работающих фонтанов в городе Сумы в течение «летнего периода» [примерно с 15 апреля по 15 сентября]: вторник - воскресенье с 08:00 до 22:00, регламентный день - понедельник. То есть, как было раньше», - писал Геннадий Минаев. Ответ дан 28 августа 2018 года:

«Уважаемый Геннадий Михайлович!

Ваша электронная петиция по изменению режима работы городских фонтанов рассмотрена департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что с середины июля текущего года фонтаны города Сумы работают в таком режиме:

вторник-пятница с 10.00 до 22.00;

суббота-воскресенье с 9.00 до 22.00;

Понедельник - день профилактики и ремонтов».

Общество Петиция Фонтаны

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