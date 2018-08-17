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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05157

Городские власти дали очередную отписку по поводу маршруток

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить маршрут №20 на троллейбус».

«Маршруток ЧП «Согор», а именно маршруток №20 после 21:00 нет на рейсе. Уже неоднократно я обращался к самому перевозчику, также в отдел транспорта. Все дают один и тот же ответ. Что выясним, и проблем больше не повторится. За предыдущую неделю 3 раза не было маршрутки с Ковпака на Кондратьева. Зачем нам нужен данный маршрут??? Есть предложение:

1. Может, стоит отдать данный маршрут другому перевозчику, у которого будут маршрутки после 21:00.

2. Запустить троллейбус Ковпака – Кондратьева, который будет ехать через центр в вечернее время. Уверен, что желающих будет много. Так как троллейбуса по маршруту Ковпака - Кондратьева у нас нет», - писал автор петиции Волощенко Юрий Александрович.

Ответ на электронную петицию:

«С целью всестороннего рассмотрения электронной петиции подготовлен и размещен на информационном портале городского совета проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Волощенко Ю.А. «Заменить маршрут №20 на троллейбус». О времени и месте рассмотрения проекта решения Вам будет сообщено дополнительно».

Общество Маршрутки Петиция

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