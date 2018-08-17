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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49404

Сумчане хотят переименовать ул. Интернационалистов

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменение названия улицы Интернационалистов».

«Считаю целесообразным изменить название ул. Интернационалистов (кто это такие и чем они занимались?) на улицу имени большого друга Украины - американца, недавно умершего сенатора Джона Маккейна», - пишет автор петиции Голубченко Павел Витальевич.

Дата начала сбора подписей: 28 августа 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 29 августа петицию подписали 9 человек из 250 необходимых.

Общество Переименование улиц Петиция Ул. Интернационалистов

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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