Сумчане хотят переименовать ул. Интернационалистов На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменение названия улицы Интернационалистов».

«Считаю целесообразным изменить название ул. Интернационалистов (кто это такие и чем они занимались?) на улицу имени большого друга Украины - американца, недавно умершего сенатора Джона Маккейна», - пишет автор петиции Голубченко Павел Витальевич.

Дата начала сбора подписей: 28 августа 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 29 августа петицию подписали 9 человек из 250 необходимых.