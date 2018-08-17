«Считаю целесообразным изменить название ул. Интернационалистов (кто это такие и чем они занимались?) на улицу имени большого друга Украины - американца, недавно умершего сенатора Джона Маккейна», - пишет автор петиции Голубченко Павел Витальевич.
Дата начала сбора подписей: 28 августа 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 29 августа петицию подписали 9 человек из 250 необходимых.
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