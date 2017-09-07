В Сумах на День города в центре не будут продавать алкоголь Сумские депутаты приняли решение «О запрете продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства), которые расположены в центральной части города Сумы во время проведения мероприятий ко Дню города Сумы».

С соответствующей просьбой в городской совет обратились правоохранительные органы. Депутаты, разделяя позицию правоохранителей, запретили 1 и 2 сентября с 16:00 до 24:00 продажа пива (кроме алкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) по ул. Соборной, ул. Горького, ул. Воскресенской, ул. Кооперативной, пр-те Шевченко, Покровской площади, пер. 9-го Мая.

Данное решение призвано обеспечить надлежащие условия гостям и жителям города, способствовать соблюдению общественного порядка во время проведения мероприятий по празднованию 363-й годовщины со дня основания города Сумы и 75-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков.