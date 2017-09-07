В Сумах на День города в центре не будут продавать алкоголь

С соответствующей просьбой в городской совет обратились правоохранительные органы. Депутаты, разделяя позицию правоохранителей, запретили 1 и 2 сентября с 16:00 до 24:00 продажа пива (кроме алкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) по ул. Соборной, ул. Горького, ул. Воскресенской, ул. Кооперативной, пр-те Шевченко, Покровской площади, пер. 9-го Мая.
Данное решение призвано обеспечить надлежащие условия гостям и жителям города, способствовать соблюдению общественного порядка во время проведения мероприятий по празднованию 363-й годовщины со дня основания города Сумы и 75-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков.
1 вересня в рамках святкування Дня міста у Сумах пройду фестиваль «НІЧ МІСТА»....
Заходи щодо відзначення 75-ї річниці визволення міста Суми від фашистських загарбників та 363-ї річниці з дня його заснування оприлюднили на...
Сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии обсуждали взрыв в ночном клубе «Луна», который произошел утром в воскресенье....
Поселковый совет Ямполя оставила в силе запрет на продажу алкоголя в ночное время....
Харьковский апелляционный суд отменил решение Сумского горсовета о запрете реализации алкогольный напитков в период с 22:00 до 8:00 на территории...