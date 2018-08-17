Из-за аварии в центре Сум остановились троллейбусы

Троллейбусы восстановят курсирование по маршрутам по завершению оформления аварии работниками патрульной полиции, сообщили в КП «Электроавтотранс».
Сегодня, 29 августа, около полудня произошло ДТП с пострадавшей....
Сегодня, 28 августа, около 15:30 на ул. Харитоненко в Сумах произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля Citroёn....
Под подозрением остается 19-летний житель соседнего села, который ехал на мотоцикле. Он также получил травмы и сейчас находится в больнице....
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 70-летней женщины, под колесами авто которого погиб ребенок....
Как предполагают сотрудники полиции, 48-летний житель Кролевецкого района, находясь за рулем мотоцикла, не справился с управлением, в результате чего двухколесник...