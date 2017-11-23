На Сумщине обострилась ситуация с АЧС Об этом сообщил во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при замглавы облгосадминистрации Николай Подопригора.

На территории Сумщины в августе подтвержден диагноз «африканская чума свиней» в подсобных хозяйствах с. Очкино Середина-Будского района и с. Тимановка Шосткинского района. Согласно решению ГЧПК, наложен карантин и определена зона защиты и зону надзора, куда вошли и соседние села.

Кроме того, своим решением Государственная противоэпизоотическая комиссия рекомендовала районным комиссиям, органам власти на местах и домохозяйствам проведения ряда профилактических мероприятий, среди которых рекомендовать домохозяйствам обеспечивать закрытый режим в свинохозяйствах, реальный учет поголовья свиней, предусмотреть материальное и финансовый резерв для своевременной выплаты средств за изъятых животных и т.п.

Как отметил в ходе заседания начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виктор Науменко, в Европе зафиксировано 889 случаев этого заболевания у домашних животных, у диких - 3762. Больше всего заболевание распространено в Румынии (732 случая домашних животных) и Польше и Литве (1800 и 1169 случаев соответственно) у диких животных. В Украине в этом году зафиксировано 106 случаев африканской чумы свиней в 20 областях.