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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:33447

В Сумах на пешеходном переходе сбили 7-летнюю девочку

Сегодня, 29 августа, около полудня произошло ДТП с пострадавшей.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова, около 16-го училища по ул. Ковпака, 14 произошел наезд на 7-летнюю девочку. У нее диагностирован открытый перелом обоих костей правой голени. Девочку доставили в больницу. Водитель дает пояснения следователям. 

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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