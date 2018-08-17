В Сумах на пешеходном переходе сбили 7-летнюю девочку

Как сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова, около 16-го училища по ул. Ковпака, 14 произошел наезд на 7-летнюю девочку. У нее диагностирован открытый перелом обоих костей правой голени. Девочку доставили в больницу. Водитель дает пояснения следователям.
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Сегодня, 28 августа, около 15:30 на ул. Харитоненко в Сумах произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля Citroёn....
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