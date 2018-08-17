В Сумах на пешеходном переходе сбили 7-летнюю девочку Сегодня, 29 августа, около полудня произошло ДТП с пострадавшей.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова, около 16-го училища по ул. Ковпака, 14 произошел наезд на 7-летнюю девочку. У нее диагностирован открытый перелом обоих костей правой голени. Девочку доставили в больницу. Водитель дает пояснения следователям.