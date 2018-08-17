Всего по программе «Город Сумы - территория добра и милосердия» на нужды пострадавших, которые являются жителями областного центра, из городской казны направят 100 тыс. гривен.
Для женщины-пешехода, которую после ДТП госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы, предусмотрели 15 тыс. грн, для ее мужа, который был доставлен в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы, - 55 тыс. грн, для еще одного пешехода, которому понадобилось лечение в стационаре ортопедо-травматологического отделения областной клинической больницы - 20 тыс. грн, для сотрудницы патрульной полиции, которая попала в этот же отделение - 10 тыс. гривен.
Размер финансовой помощи для каждого определил отдел здравоохранения, исходя из потребностей пострадавших в средствах для дальнейшего лечения и восстановления.
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