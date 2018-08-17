На лечение пострадавших в ДТП на Петропавловской сумчан направили 100 тыс. гривен из бюджета Сумские депутаты проголосовали за предоставление пострадавшим в ДПТ на перекрестке ул. Петропавловской и ул. Перекопской сумчан материальной помощи на лечение за счет средств городского бюджета.

Всего по программе «Город Сумы - территория добра и милосердия» на нужды пострадавших, которые являются жителями областного центра, из городской казны направят 100 тыс. гривен.

Для женщины-пешехода, которую после ДТП госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы, предусмотрели 15 тыс. грн, для ее мужа, который был доставлен в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы, - 55 тыс. грн, для еще одного пешехода, которому понадобилось лечение в стационаре ортопедо-травматологического отделения областной клинической больницы - 20 тыс. грн, для сотрудницы патрульной полиции, которая попала в этот же отделение - 10 тыс. гривен.

Размер финансовой помощи для каждого определил отдел здравоохранения, исходя из потребностей пострадавших в средствах для дальнейшего лечения и восстановления.