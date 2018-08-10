Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24115

На площадь Независимости свозят песок тоннами

Сегодня, 29 августа, на пл. Независимость в Сумах начали завозить песок.

Олег Кривцов

Напомним: 1 сентября в Сумах пройдет международный матч по пляжному волейболу. Начало в 16.00.

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Спорт Пляжный волейбол

По тематике

В Сумах прошли областные соревнования по пляжному волейболу
Вчера 11:13

В Сумах прошли областные соревнования по пляжному волейболу

26 августа на студенческом пляже прошли соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд....

27.08.2018 11:30

Сумская пляжница стала второй на этапе чемпионата Украины

24-26 августа в Запорожье проходил очередной этап чемпионата Украины по пляжному волейболу....

Сумская пляжница выиграла чемпионат Европы
20.08.2018 14:32

Сумская пляжница выиграла чемпионат Европы

19 августа в Киеве завершился IV чемпионат Европы по пляжному волейболу среди спортсменов с нарушениями слуха....

13.08.2018 12:34

Сумской пляжник стал четвертым в Краматорске

10-12 августа в Краматорске проходил очередной тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....

Шостка примет финал чемпионата Украины по пляжному волейболу
10.08.2018 15:42

Шостка примет финал чемпионата Украины по пляжному волейболу

Впервые в Шостке состоится финал чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужских и женских команд....

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«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
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Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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