На площадь Независимости свозят песок тоннами

Напомним: 1 сентября в Сумах пройдет международный матч по пляжному волейболу. Начало в 16.00.
26 августа на студенческом пляже прошли соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд....
24-26 августа в Запорожье проходил очередной этап чемпионата Украины по пляжному волейболу....
19 августа в Киеве завершился IV чемпионат Европы по пляжному волейболу среди спортсменов с нарушениями слуха....
10-12 августа в Краматорске проходил очередной тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....
Впервые в Шостке состоится финал чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужских и женских команд....