Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:50120

В Сумах пройдет 17-й экстремальный фест

9 сентября в Сумах состоится Sumy Extreme Style – 17.

Сумчан ждут соревнования по стритболу, на велосипедах BMX, противостояние фиксеров, хопперов, брейкеров. Также в программе барберы и художники граффити. Крутые зрители станут победителями специального конкурса Banana King.

Фест пройдет на парковке ТРЦ «Мануфактура» 9 сентября. Старт в 14:00.

Досуг Sumy Extreme Style

По тематике

В Сумах пройдет 16-й фестиваль Sumy Extreme Style
01.06.2018 08:06

В Сумах пройдет 16-й фестиваль Sumy Extreme Style

В воскресенье, 3 июня, в Сумах пройдет фестиваль Sumy Extreme Style-16....

Сумчан приглашают на экстремальный фест
22.05.2018 14:09

Сумчан приглашают на экстремальный фест

3 июня в Сумах пройдет фестиваль Sumy Extreme Style-16....

В Сумах пройдет 15-ый фестиваль экстрима
01.09.2017 08:06

В Сумах пройдет 15-ый фестиваль экстрима

Зрелищные трюки и фигуры покажут сумские любители экстремальных видов спорта на фестивале «Sumy Extreme Style - 15»....

В Сумах пройдет 14-ый экстрим-фестиваль
02.06.2017 13:24

В Сумах пройдет 14-ый экстрим-фестиваль

4 июня в Сумах состоится традиционный фестиваль «Sumy Extreme Style - 14»....

Сумчан приглашают на экстрим-фестиваль
03.06.2016 10:09

Сумчан приглашают на экстрим-фестиваль

5 июня на парковке у ТРЦ «Мануфактура» состоится традиционный молодежный фестиваль «Sumy Extreme Style 12»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.