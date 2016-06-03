В Сумах пройдет 17-й экстремальный фест

Сумчан ждут соревнования по стритболу, на велосипедах BMX, противостояние фиксеров, хопперов, брейкеров. Также в программе барберы и художники граффити. Крутые зрители станут победителями специального конкурса Banana King.
Фест пройдет на парковке ТРЦ «Мануфактура» 9 сентября. Старт в 14:00.
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