Чемпионат Сумщины: лидеры продолжают выигрывать

«Альянс» (Липовая Долина) - ФК «Великан» (Глухов) 1:0
Гол Осадчий Ян (45+1)
«Виктория» (Николаевка) - ФК «Кролевец» 7:0
Голы: Рябцев Владислав (4, 51, 84), Акимов Вячеслав (11), Телипко Ярослав (54, авт.), Кузьмин Андрей (71), Борисенко Иван (80).
После этим матчей у «Виктории» 31 очко, у «Альянса» - 28, у «LS Gruop» - 22 (1 игра в запасе)…
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