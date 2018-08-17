Чемпионат Сумщины: лидеры продолжают выигрывать 29 августа были сыграны два перенесенных матча 11-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге.

«Альянс» (Липовая Долина) - ФК «Великан» (Глухов) 1:0 Гол Осадчий Ян (45+1) «Виктория» (Николаевка) - ФК «Кролевец» 7:0 Голы: Рябцев Владислав (4, 51, 84), Акимов Вячеслав (11), Телипко Ярослав (54, авт.), Кузьмин Андрей (71), Борисенко Иван (80). После этим матчей у «Виктории» 31 очко, у «Альянса» - 28, у «LS Gruop» - 22 (1 игра в запасе)…