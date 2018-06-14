В Сумах пройдет турнир по ночному футболу 1-2 сентября в Сумах состоится «ночной» футбольный турнир.

В ночь с 1 на 2 сентября в Сумах состоится турнир по ночному футболу. Играть будут на парковке возле ТРЦ «Мануфактура» на площадке 20х10 метров в формате «три на три», игра продолжается 9 минут или до трех пропущенных. Начало турнира - 20:00.

Впервые такой турнир провели в Сумах год назад на День Независимости. Тогда участие в соревнованиях приняла 21 команда, сообщает сайт ФФСО.