В Сумах пройдет турнир по ночному футболу

В ночь с 1 на 2 сентября в Сумах состоится турнир по ночному футболу. Играть будут на парковке возле ТРЦ «Мануфактура» на площадке 20х10 метров в формате «три на три», игра продолжается 9 минут или до трех пропущенных. Начало турнира - 20:00.
Впервые такой турнир провели в Сумах год назад на День Независимости. Тогда участие в соревнованиях приняла 21 команда, сообщает сайт ФФСО.
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