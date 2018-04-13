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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах коммунальный автобус временно поменял маршрут

В связи с проведением ремонтных работ на участке дороги по ул. 20 лет Победы, автобус № 64 будет осуществлять объезд через ул. Богдана Хмельницкого с выездом на ул. Небесной Сотни.

Маршрут изменен временно на время выполнения работ бригадами КП «Дорремстрой», сообщили в КП «Электроавтотранс».

Об изменении следования маршруток частных перевозчиков ничего не сообщается.

Общество Автобусы Изменение маршрутов

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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