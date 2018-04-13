В Сумах коммунальный автобус временно поменял маршрут В связи с проведением ремонтных работ на участке дороги по ул. 20 лет Победы, автобус № 64 будет осуществлять объезд через ул. Богдана Хмельницкого с выездом на ул. Небесной Сотни.

Маршрут изменен временно на время выполнения работ бригадами КП «Дорремстрой», сообщили в КП «Электроавтотранс». Об изменении следования маршруток частных перевозчиков ничего не сообщается.