В Сумах коммунальный автобус временно поменял маршрут

Маршрут изменен временно на время выполнения работ бригадами КП «Дорремстрой», сообщили в КП «Электроавтотранс».
Об изменении следования маршруток частных перевозчиков ничего не сообщается.
Новые троллейбусные и автобусные остановки временно появятся в Сумах....
С понедельника, 21 мая, коммунальное предприятие «Электроавтотранс» начнет изменять графики движения автобусов....
9 мая КП «Электроавтотранс» выпустило на линию 4 новых автобуса....
С 12 апреля четыре автобуса средней вместимости «ATAMAN A092H6» доставили на КП «Электроавтотранс»....
Четыре автобуса средней вместимости марки «Атаман» со вчерашнего дня уже стоят на территории КП «Электроавтотранс»....