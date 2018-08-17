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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На летнем чемпионате Украины по биатлону в Сумах прошли суперспринты

29 августа на летнем чемпионате Украины среди юношей и девушек, который продолжается в Сумах, состоялись суперспринты (бег плюс стрельба) во всех возрастных группах.

Сумские спорсмены завоевали 5 медалей среди старших юношей и девушек.

Старшие девушки

1. Анастасия Дидоренко (Сумская) (1+0+0+0)  13:37,0

2. Анастасия Кузьменко (Сумская) (1+0+0+1)  +12,8

3. Лилия Стеблина (Киев) (0+1+0+3)  +29,6

Средние девушки

1. Юлия Городна (Львовская) (0+0+0)  9:50,5

2. Александра Медоева (Тернопольская) (0+0+0)  +20,3

3. Анна Квачан (Черниговская) (0+0+1)  +32,2

Младшие девушки

1. Елена Городна (Львовская) (2+0+0)  9:29,7

2. Анна Скрипко (Черниговская) (0+0+1)  +40,7

3. Дарья Скрябина (Киев) (2+0+0)  +55,3

Старшие юноши

1. Виталий Демиденко (Сумская) (0+1+0+0)  11:15,6

2. Владимир Кошман (Сумская) (0+0+0+0)  +8,0

3. Дмитрий Грущак (Сумская) (0+0+0+2)  +19,2

Средние юноши

1. Давид Драбик (Тернопольская) (0+0+0)  8:48,4

2. Максим Заровный (Черниговская) (1+0+2)  +1,9

3. Степан Кинаш (Харьковская) (0+1+0)  +9,3

Младшие юноши

1. Виталий Мандзын (Тернопольская) (0+1+0)  9:26,8

2. Владислав Горбащенко (Киев) (0+1+3)  +39,5

3. Владимир Коношевич (Черниговская) (0+0+5)  +51,9

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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