На летнем чемпионате Украины по биатлону в Сумах прошли суперспринты 29 августа на летнем чемпионате Украины среди юношей и девушек, который продолжается в Сумах, состоялись суперспринты (бег плюс стрельба) во всех возрастных группах.

Сумские спорсмены завоевали 5 медалей среди старших юношей и девушек. Старшие девушки 1. Анастасия Дидоренко (Сумская) (1+0+0+0) 13:37,0 2. Анастасия Кузьменко (Сумская) (1+0+0+1) +12,8 3. Лилия Стеблина (Киев) (0+1+0+3) +29,6 Средние девушки 1. Юлия Городна (Львовская) (0+0+0) 9:50,5 2. Александра Медоева (Тернопольская) (0+0+0) +20,3 3. Анна Квачан (Черниговская) (0+0+1) +32,2 Младшие девушки 1. Елена Городна (Львовская) (2+0+0) 9:29,7 2. Анна Скрипко (Черниговская) (0+0+1) +40,7 3. Дарья Скрябина (Киев) (2+0+0) +55,3 Старшие юноши 1. Виталий Демиденко (Сумская) (0+1+0+0) 11:15,6 2. Владимир Кошман (Сумская) (0+0+0+0) +8,0 3. Дмитрий Грущак (Сумская) (0+0+0+2) +19,2 Средние юноши 1. Давид Драбик (Тернопольская) (0+0+0) 8:48,4 2. Максим Заровный (Черниговская) (1+0+2) +1,9 3. Степан Кинаш (Харьковская) (0+1+0) +9,3 Младшие юноши 1. Виталий Мандзын (Тернопольская) (0+1+0) 9:26,8 2. Владислав Горбащенко (Киев) (0+1+3) +39,5 3. Владимир Коношевич (Черниговская) (0+0+5) +51,9