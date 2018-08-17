На летнем чемпионате Украины по биатлону в Сумах прошли суперспринты

Сумские спорсмены завоевали 5 медалей среди старших юношей и девушек.
Старшие девушки
1. Анастасия Дидоренко (Сумская) (1+0+0+0) 13:37,0
2. Анастасия Кузьменко (Сумская) (1+0+0+1) +12,8
3. Лилия Стеблина (Киев) (0+1+0+3) +29,6
Средние девушки
1. Юлия Городна (Львовская) (0+0+0) 9:50,5
2. Александра Медоева (Тернопольская) (0+0+0) +20,3
3. Анна Квачан (Черниговская) (0+0+1) +32,2
Младшие девушки
1. Елена Городна (Львовская) (2+0+0) 9:29,7
2. Анна Скрипко (Черниговская) (0+0+1) +40,7
3. Дарья Скрябина (Киев) (2+0+0) +55,3
Старшие юноши
1. Виталий Демиденко (Сумская) (0+1+0+0) 11:15,6
2. Владимир Кошман (Сумская) (0+0+0+0) +8,0
3. Дмитрий Грущак (Сумская) (0+0+0+2) +19,2
Средние юноши
1. Давид Драбик (Тернопольская) (0+0+0) 8:48,4
2. Максим Заровный (Черниговская) (1+0+2) +1,9
3. Степан Кинаш (Харьковская) (0+1+0) +9,3
Младшие юноши
1. Виталий Мандзын (Тернопольская) (0+1+0) 9:26,8
2. Владислав Горбащенко (Киев) (0+1+3) +39,5
3. Владимир Коношевич (Черниговская) (0+0+5) +51,9
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