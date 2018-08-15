Сумские копы задержали наркомана с топором, который чуть не выпал с балкона

Внимание прохожих привлек мужчина, который, стоя на балконе, размахивал ножом и топором. Граждане вызвали патрульных полицейских.
Инспекторы, которые оперативно прибыли на вызов, последовали в квартиру данного мужчины, однако двери были закрыты. В то же время гражданин наотрез отказывался общаться со стражами порядка. В дальнейшем он начал слезать с третьего этажа на балкон второго, причем несколько раз едва не сорвался на землю. Совсем не ориентируясь в пространстве, он начал бить по стеклу квартиры на втором этаже и бегать по балкону. Блюстителей порядка впустил в свою квартиру хозяин этой квартиры. Инспекторы выбрали своевременный момент и, забежав на балкон, задержали 35-летнего сумчанина, который хотел прыгнуть вниз. К нему применили наручники.
Полицейские провели поверхностную проверку, во время которой обнаружили у него шприц с веществом бурого цвета, которое по своему происхождению была похожа на наркотическую.
Мужчину доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения, а затем передали следственно-оперативной группе Сумского отделения полиции.
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