Сумчанин стал вице-чемпионом Европы по рогейну 22-26 августа в Черновицкой области прошел чемпионат Европы по спортивному ориентированию - рогейну.

Большая часть района соревнований охватывала территорию Национального парка «Вижницкий» у подножия Карпат.

Сумской спортсмен и тренер Михаил Пугач стал вторым на 15-м чемпионате Европы в группе MSV в составе команды Bukovyna-Sumy, вместе со с своим напарником – Валерием Шульгой. Их официальный результат - 23:36.06,222. Михаил Пугач поделился впечатлениями в соцсети: «Несмотря на то, что нас считали фаворитами, мы проиграли эстонцам одно очко. Но главная задача выполнена: воспоминания останутся светлые. Я побывал в компании сильных духом людей, способных на подвиг. Когда рогейнеры встречают друг друга в лесу, то обязательно дарят друг другу улыбку и приветствуют».

Справка

Рогейн (от англ. rogaine, rogaining) - командный вид спорта, сочетающий в себе стратегию и тактику, навигацию на пересеченной местности, а также физическую выносливость. Цель команд в соревнованиях по рогейну заключается в наборе за установленное время максимальной суммы очков, присуждаемых за посещение контрольных пунктов. Традиционная продолжительность соревнований по рогейну - 24 часа.