В Конотопе задержали развратителя малолетних Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 45-летнему жителю г. Конотоп, совершившему развратные действия в отношении двух малолетних.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 156 УК Украины. По ходатайству следователя, согласованному прокурором, мужчине 29 августа 2018 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержали извращенца сотрудники Конотопского отдела полиции 27 августа 2018 года непосредственно во время совершения преступления. Разоблачить злоумышленники помогли два 11-летних мальчика, которые сообщили своим родителям, что в последнее время к ним подходит взрослый мужчина, который заводит с ними непристойные разговоры. В свою очередь родители сразу обратились в полицию. Правоохранители немедленно начали комплекс необходимых мероприятий, направленный на документирование и задержания извращенца.

Через несколько дней мужчина снова подошел к мальчикам и пообещал им вознаграждение, если пойдут с ним в безлюдное место. Дети согласились, и они вместе пошли к озеру. Когда мужчина убедился, что его действия останутся незамеченными, он начал заставлять детей раздеться, фотографировал их на цифровой фотоаппарат и пытался склонить к совершению определенных действий. Именно в это время его и задержали сотрудники полиции.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, во время обыска в квартире задержанного обнаружено и изъято большое количество видео и альбомы с фотографиями, на которых содержатся изображения обнаженных половых органов людей разного возраста, в том числе детей. Кроме того, изъят цифровой фотоаппарат, на который извращенец снимал указанных мальчиков. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.