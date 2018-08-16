Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54248

В Конотопе задержали развратителя малолетних

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 45-летнему жителю г. Конотоп, совершившему развратные действия в отношении двух малолетних.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 156 УК Украины. По ходатайству следователя, согласованному прокурором, мужчине 29 августа 2018 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержали извращенца сотрудники Конотопского отдела полиции 27 августа 2018 года непосредственно во время совершения преступления. Разоблачить злоумышленники помогли два 11-летних мальчика, которые сообщили своим родителям, что в последнее время к ним подходит взрослый мужчина, который заводит с ними непристойные разговоры. В свою очередь родители сразу обратились в полицию. Правоохранители немедленно начали комплекс необходимых мероприятий, направленный на документирование и задержания извращенца.

Через несколько дней мужчина снова подошел к мальчикам и пообещал им вознаграждение, если пойдут с ним в безлюдное место. Дети согласились, и они вместе пошли к озеру. Когда мужчина убедился, что его действия останутся незамеченными, он начал заставлять детей раздеться, фотографировал их на цифровой фотоаппарат и пытался склонить к совершению определенных действий. Именно в это время его и задержали сотрудники полиции.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, во время обыска в квартире задержанного обнаружено и изъято большое количество видео и альбомы с фотографиями, на которых содержатся изображения обнаженных половых органов людей разного возраста, в том числе детей. Кроме того, изъят цифровой фотоаппарат, на который извращенец снимал указанных мальчиков. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Развращение малолетних

По тематике

В Конотопе депутаты выразили мэру Семенихину вотум недоверия
28.08.2018 17:51

В Конотопе депутаты выразили мэру Семенихину вотум недоверия

Сегодня, 28 августа, на сессии Конотопского горсовета в отсутствие мэра Артема Семенихина часть депутатов проголосовала за его отставку....

В Конотопе депутатов охраняют 60 правоохранителей
28.08.2018 10:42

В Конотопе депутатов охраняют 60 правоохранителей

Сегодня, 28 августа, в Конотопе началась сессия горсовета....

23.08.2018 08:08

На Сумщине к 7 годам тюрьмы осуждены двое братьев-гастролеров из Черниговской области

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух братьев-гастролеров, совершивших разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище....

По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется)
22.08.2018 14:49

По взрыву у дома депутата Конотопского горсовета открыли «уголовку» (обновляется)

По данным пресс-службы прокуратуры Сумской области, сегодня, 22 августа, открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением взрывного устройства в...

16.08.2018 15:26

В Конотопе отменена закупка работ за госсредства на сумму почти 13 млн грн

По принципиальной позиции прокуратуры отменена закупка работ за государственные средства на сумму почти 13 млн грн....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.