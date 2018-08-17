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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 11:53131

Сумской области продлили аналоговое вещание

Продолжат работу до конца 2018 года 18 телеканалов в Сумской области - в Сумах, Шостке, Белополье, Тростянце и Ахтырке.

Правительство оставило аналоговое вещание Национальной общественной телерадиокомпании Украины, местных каналов на границе с РФ до 31 декабря 2018 года, внеся изменения в соответствующее постановление.

Всего в Украине, по подсчетам Нацсовета по телевидению и радиовещанию, до конца 2018 продолжат работу 758 аналоговых передатчиков, то есть 40% от общего количества. Кроме Сумской, Харьковской и Черниговской областей (99 передатчиков) будут работать 142 передатчика в зоне проведения операции объединенных сил: 26 телеканалов в Донецкой области и 14 в Луганской; 10 передатчиков 26 телеканалов на юге Херсонской области; 405 передатчиков Общественного вещателя («UA: Первый»  и региональные общественные телеканалы); 107 передатчиков местных и региональных телекомпаний, которые не имеют цифровых лицензий.

Кабинет Министров Украины принял решение о сохранении аналогового телевещания Национальной общественной телерадиокомпании Украины, местных каналов и передатчиков на границе с РФ 29 августа.

«Внести изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня 2006 №815, дополнив позицию 38 раздела и в графе «Срок прекращения использования радиотехнологии "после цифр и слов" 31 июля 2018 "словами и цифрами": для определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с РФ, и каналов вещания на территориях, где распространяются программы ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» и телерадиоорганизаций местного вещания, не имеющих лицензий на цифровое вещание, 31 декабря 2018», - говорится в проекте правительственного постановления.

Кабмин также поручил Госспецсвязи в двухдневный срок доработать постановление в части уточнения сроков и субъектов, осуществляющих вещание.

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