Сумской полицейский стал лауреатом песенного конкурса Боец спецподразделения полиции «Сумы» стал лауреатом песенного фестиваля Донбасса и принял участие в съемках телешоу «Караоке на Майдане»

Старший сержант полиции Артем Чернетченко служит в роте патрульной службы полиции особого назначения «Сумы» со дня ее основания, с 2014 года. За это время неоднократно выезжал на Донбасс в долгосрочные служебные командировки, где вместе со своими коллегами нос боевые дежурства на блок-постах и поддерживал правопорядок на освобожденных территориях. И помогало ему в этом его давнее и искреннее восхищение - большая любовь к украинской песне.

Смотря на этого высокого крепкого парня в полицейском спецснаряжении и с автоматом в руках, никогда даже не заподозришь в нем артиста вокального жанра. И не просто любителя, а почти профессионала, более того - победителя, призера и лауреата многих песенных конкурсов и фестивалей как на Сумщине, так и в других регионах Украины. В его репертуаре украинские и русские народные песни, однако больше всего Артему нравятся те, что поет его любимый артист - Олег Винник. Именно с его песней «Плен» сумской боец выступил во время съемок телешоу «Караоке на Майдане», проходивших 25 августа в Покровске. Нашему земляку удалось выйти в финал и стать призером песенного соревнования. В эфире запись телепередачи можно будет увидеть в воскресенье, 2 сентября, на телеканале «СТБ», сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.