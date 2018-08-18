Четыре школы Сумщины продолжают участвовать в пилотном проекте Новой украинской школы С сентября стартует пилот НУШ во вторых классах - участники эксперимента уже получили учебные программы на год по основным предметам.

В сентябре 2018 года все украинские первоклассники пойдут в Новую украинскую школу. В то же время в 100 школах Украины стартует пилот 2-го класса НУШ. На Сумщине участие в эксперименте продолжат четыре школы - Сумская ООШ №27, Недригайловская СОШ и Краснопольская и Шосткинская ООШ.

«С первого сентября будет обеспечено продолжение пилота для второго класса в тех школах, которые пилотировали НУШ в 2017-2018 учебном году. Хочу напомнить, что это 100 школ по всей Украине. И мы очень благодарны этим заведениям, их работникам, учащимся, родителям за то, что они первыми прошли этот путь, эти результаты мы смогли использовать в подготовке к запуску Новой украинской школы, в которую уже в сентябре придут почти 450 000 детей», - сказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на заседании Правительства.

Она подчеркнула, что пилот 2-го класса НУШ будет более стабильным. Так, если в 1-м пилотном классе учителя получали программу на неделю, то теперь она разработана сразу на год. Школы уже имеют модельные учебные программы и учебно-методическое обеспечение по трем предметам - украинскому языку, математике и интегрированному курсу «Я исследую мир». Программы по физической культуре, иностранному языку и искусству сейчас находятся на этапе завершения.

Еще одним изменением является то, что на изучение одной темы отводится не неделя, а от 3 до 7 недель. Впрочем, как и в первом пилотном классе, темы будут изучаться через проблемные вопросы.