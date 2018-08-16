Сумские коммунальщики обещают больше троллейбусов осенью

Руководство КП «Электроавтотранс» разработало ряд мер, направленных на улучшение пассажирских перевозок коммунальным транспортом.
В частности, осенний сезон коммунальный перевозчик начнет по увеличению количества троллейбусов на линиях. Выпуск электротранспорта в рабочие дни составит 50 единиц. По плану руководства КП «Электроавтотранс» будут усилены троллейбусные маршруты № 15 и № 15А (по одной единице дополнительно на каждый маршрут). Также уже два троллейбуса будут курсировать по восстановленному маршруту № 16 «Центролит - Аэропорт» (пр. Курский - ул. Металлургов - Железнодорожный вокзал - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины - ЦУМ - Аэропорт).
А еще с 3 сентября будет введен автобусный маршрут № 67 «Прокофьева - Косовщинская» (ул. Харьковская - ул. Ильинская - ул. Вячеслава Черновола - ул. Пушкина - ул. Косовщинская; в обратном направлении: ул. Нахимова - ул. Степана Бандеры - Сумская райгосадминистрация - ул. Ильинская - ул. Харьковская - ул. Прокофьева).
В течение месяца обновленные графики движения по всем маршрутам КП «Электроавтотранс» будут действовать в тестовом режиме, после чего (при необходимости) будут сделаны их корректировки.
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