Сумские коммунальщики обещают больше троллейбусов осенью КП «Электроавтотранс» осенью увеличит количество троллейбусов на линиях и введет новый автобусный маршрут.

Руководство КП «Электроавтотранс» разработало ряд мер, направленных на улучшение пассажирских перевозок коммунальным транспортом.

В частности, осенний сезон коммунальный перевозчик начнет по увеличению количества троллейбусов на линиях. Выпуск электротранспорта в рабочие дни составит 50 единиц. По плану руководства КП «Электроавтотранс» будут усилены троллейбусные маршруты № 15 и № 15А (по одной единице дополнительно на каждый маршрут). Также уже два троллейбуса будут курсировать по восстановленному маршруту № 16 «Центролит - Аэропорт» (пр. Курский - ул. Металлургов - Железнодорожный вокзал - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины - ЦУМ - Аэропорт).

А еще с 3 сентября будет введен автобусный маршрут № 67 «Прокофьева - Косовщинская» (ул. Харьковская - ул. Ильинская - ул. Вячеслава Черновола - ул. Пушкина - ул. Косовщинская; в обратном направлении: ул. Нахимова - ул. Степана Бандеры - Сумская райгосадминистрация - ул. Ильинская - ул. Харьковская - ул. Прокофьева).

В течение месяца обновленные графики движения по всем маршрутам КП «Электроавтотранс» будут действовать в тестовом режиме, после чего (при необходимости) будут сделаны их корректировки.