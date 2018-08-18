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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38184

Стали известны подробности задержания конотопского педофила

Чтобы задержать развратника, который любил «отдыхать» с малолетними мальчиками, сотрудники криминальной полиции Конотопа развернули настоящую операцию.

В полицию Конотопа обратились граждане, которые сообщили, что с их детьми неизвестный мужчина ведет непристойные разговоры. Через некоторое время новое сообщение - данное лицо предложило детям за вознаграждение пойти с ним на отдых в безлюдное место. Дети согласились.

Для того, чтобы разоблачить и задержать развратника, правоохранителям пришлось развернуть целую операцию - ведь он был чрезвычайно осторожен, сторонился других людей, а выбранное для «отдыха» место несколько раз обходил, высматривая нежелательных свидетелей. Когда злоумышленник убедился, что его действия останутся незамеченными, он начал заставлять мальчиков раздеться, фотографировал их на цифровой фотоаппарат и пытался склонить к совершению определенных действий. Именно в это время его и задержали сотрудники полиции.

Во время обыска жилья подозреваемого оперативники нашли неопровержимые доказательства того, что мужчина не удовлетворялся простым общением с мальчиками. «В его доме мы обнаружили достаточно большое количество детской порнографии: фотоальбомы, диски, видеокассеты, фотопленку. Также изъяты компьютер и аппаратура для изготовления фотоснимков, - говорит Владимир Ковалев, оперуполномоченный сектора уголовного полиции Конотопского отдела полиции. - Злоумышленник выбирал детей 10-12 лет, в большинстве - из неблагополучных семей или сирот. Под предлогом пляжного отдыха или устройства пикников на велосипеде выезжал с ними в малолюдные места, где и совершал развратные действия. И хотя свое увлечение воспринимал как легкомысленную игру, однако хорошо понимал серьезность таких поступков, а потому был очень осторожен. Сам задержанный признается - таким образом «общался» с детьми в течение длительного времени».

Что интересно - односельчане характеризуют задержанного как тихого, бесконфликтного и приветливого человека. Семьи не имеет, проживает сам, работает на железной дороге.

Сейчас развратник задержан. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего). Следствие выясняет лица других несовершеннолетних потерпевших и проверяет мужчину на причастность к созданию и распространению детской порнографической продукции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Педофил Развращение малолетних

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