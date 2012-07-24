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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Заливной спортивную площадку оборудовали фонарями на солнечных батареях

В районе жилого дома № 27 по улице Заливная в Сумах состоялось открытие реконструированной спортивной площадки с искусственным покрытием для мини-футбола.

На реконструкцию площадки из городского бюджета выделили 1,4 млн грн.

Право открыть обновленную спортивную площадку предоставили общественному активисту Виктору Елисееву. Он уже давно занимается благоустройством местных дворов, по его словам, благодаря таким проектам город оживает.

«Мы рады, что отныне у детей и молодежи улицы Заливная есть место, где можно активно заниматься и играть на современной площадке. Главное, что малышам нравится, и они счастливы», - сказал активист.

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