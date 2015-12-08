В Сумах зафиксировали кровавый рекорд

Сертификат подтверждения рекорда представители Национального реестра рекордов Украины вручили городскому голове Александру Лысенко.
По его словам, Сумы уже давно называют донорской столицей, и не зря. Ведь, как свидетельствует статистика, в развитых странах показатель донаций на тысячу населения составляет до 40. В США - доходит до 100. В то же время в Сумах этот показатель - 190, и этот факт достоин того, чтобы оказаться в Книге рекордов Гиннеса.
Также глава города отметил, что кроме общегосударственных льгот, таких как надбавка к пенсии, бесплатное зубопротезирование, в Сумах почетные доноры имеют местные льготы - 25%-ную скидку на коммунальные услуги, бесплатный проезд в коммунальном транспорте, в последние два года доноры получают материальную помощь на оздоровление - в 2018 году это 750 гривен.
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