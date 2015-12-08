В Сумах зафиксировали кровавый рекорд В Сумском областном центре службы крови (СОЦСК) зафиксировали Национальный рекорд по наибольшему количеству донаций на тысячу населения.

Сертификат подтверждения рекорда представители Национального реестра рекордов Украины вручили городскому голове Александру Лысенко.

По его словам, Сумы уже давно называют донорской столицей, и не зря. Ведь, как свидетельствует статистика, в развитых странах показатель донаций на тысячу населения составляет до 40. В США - доходит до 100. В то же время в Сумах этот показатель - 190, и этот факт достоин того, чтобы оказаться в Книге рекордов Гиннеса.

Также глава города отметил, что кроме общегосударственных льгот, таких как надбавка к пенсии, бесплатное зубопротезирование, в Сумах почетные доноры имеют местные льготы - 25%-ную скидку на коммунальные услуги, бесплатный проезд в коммунальном транспорте, в последние два года доноры получают материальную помощь на оздоровление - в 2018 году это 750 гривен.