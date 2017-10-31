Сумские самбисты завоевали 6 медалей на кубке Украины

В соревнованиях участвовали 250 спортсменов из 18 регионов нашей страны.
В первый день наши спортсмены взяли 4 медали. Девушки получили два «серебра»: в спортивном самбо среди девушек Валерия Ващенко (весовая категория до 52 кг), среди юниорок - Елизавета Дидоренко (44 кг). Среди юношей у нас было две «бронзы»: в весовой категории до 60 кг у Дениса Павлюка, более 87 кг - Игорь Басанця.
Во второй день сумчане завоевали две медали. Обе – «серебро» и «бронзу» завоевали наши девчонки в весовой категории до 56 кг. Второе место у Анны Охрименко, третье – у Юлии Вороненко.
В третий день наши остались без медалей.
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