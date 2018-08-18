Вітання Сумського міського голови О.М.Лисенка з нагоди Дня міста Дорогі земляки! Щиро вітаю вас з Днем заснування нашого рідного міста Суми та 75-річчям визволення від нацизму!

Розділяю нашу спільну гордість за місто, що розвиває науковий та освітній потенціал, зводить новобудови, створює сучасні зони відпочинку, облаштовує прибудинкові території, формує сучасний парк комунального транспорту та відновлює дорожнє покриття.

Дякую містянам, які активно долучаються до процесу управління містом, консультують міську раду, використовують сучасні електронні сервіси, беруть участь у розподілі коштів громадського бюджету. Разом ми зможемо реалізувати ще більше!

Низько вклоняюсь ветеранам Другої Світової та ветеранам АТО, які в тяжку хвилину ставали на захист рідної землі, зберегли мир і спокій у сумських родинах.

Зичу кожній сумській родині достатку та благополуччя, родинного затишку та тепла!

Яскраві родзинки святкових заходів 31серпня, 1 та 2 вересня ще більше згуртують нас навколо спільної мети – процвітання нашого міста! Святкуймо разом!

З повагою,

Сумський міський голова Олександр Лисенко

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