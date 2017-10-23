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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах вода будет пахнуть хлором

КП «Горводоканал» сообщает о промывке резервуаров Лучанского водозабора.

С 30 августа по 3 сентября будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лучанской насосной станции. В связи с выполнением этих работ вода может временно иметь запах хлора в домах жителей урочища Барановка, ул. Привокзальная, ул. Троицкая, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Горького, ул. Металлургов, ул. Леваневского, ул. Труда, пр. Шевченко и прилегающих к ним улиц.

Коммунальщики напоминают, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Общество Хлорка

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