В Сумах вода будет пахнуть хлором

С 30 августа по 3 сентября будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лучанской насосной станции. В связи с выполнением этих работ вода может временно иметь запах хлора в домах жителей урочища Барановка, ул. Привокзальная, ул. Троицкая, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Горького, ул. Металлургов, ул. Леваневского, ул. Труда, пр. Шевченко и прилегающих к ним улиц.
Коммунальщики напоминают, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.
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