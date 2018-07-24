На Сумщине с нуля построили сельскую школу

Школа в Герасимовке - единственная в области построенная с нуля за последние годы. Решение о строительстве было принято в 2015 году, потому что это была единственная школа в Роменском районе, где дети учились в две смены. Заведение построено в условиях софинансирования за счет государственного бюджета, государственного фонда регионального развития, районного и сельского бюджетов.
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