На Сумщине с нуля построили сельскую школу 1 сентября в селе Герасимовка Роменского района состоится торжественное открытие новой общеобразовательной школы на 120 ученических мест.

Школа в Герасимовке - единственная в области построенная с нуля за последние годы. Решение о строительстве было принято в 2015 году, потому что это была единственная школа в Роменском районе, где дети учились в две смены. Заведение построено в условиях софинансирования за счет государственного бюджета, государственного фонда регионального развития, районного и сельского бюджетов.