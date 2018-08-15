В Ахтырке погрузчик задавил работника Происшествие произошло 29 августа на территории одного из ахтырских предприятий, в конце рабочего дня.

В результате наезда погрузчика получил несовместимые с жизнь телесные повреждения и скончался на месте происшествия 59-летний мужчина.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа местного отдела полиции установила, что рабочий предприятия погиб в результате наезда на него телескопического погрузчика иностранного производства. За рулем транспортного средства находился 21-летний коллега погибшего. По предварительным данным, водитель был трезв.

По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины «Нарушение требований законодательства об охране труда», в рамках которого выясняются все обстоятельства и причины трагедии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.