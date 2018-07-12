Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5096

Налоговики заставили раскошелиться неплательщика почти на миллион

Налоговая милиция Сумщины обеспечила возмещение убытков в бюджет почти на 1 миллион гривен.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области обеспечили возмещение в бюджет почти 1 млн грн причиненных убытков.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины установлено, что служебные лица одного из предприятий области, которое осуществляет производство гофрированной бумаги и картона, отражали в отчетности предприятия проведение бестоварных хозяйственных операций, а также реализацию продукции по ценам, которые ниже себестоимости приобретенного сырья и материалов.

Такие действия привели к уклонению от уплаты налогов в значительных размерах.

Благодаря принятым мерам бюджет возмещено причиненный ущерб в полном объеме, а также финансовые санкции за нарушение налогового законодательства. Сумма, уплаченная в бюджет - 971,9 тыс. гривен.

Право Налоги

По тематике

20.08.2018 17:17

За вред окружающей среде сумские плательщики заплатили более 20 млн грн налога

В течение семи месяцев этого года плательщики экологического налога, состоящих на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, оплатили...

10.08.2018 13:35

За 7 месяцев с Сумщины в госбюджет собрали почти 7 млрд гривен

Общие поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 790,8 млн гривен, или на 13,4 %....

08.08.2018 15:48

Родители сумских школьников и дошкольников имеют право на налоговую скидку

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы сообщают о том, что граждане, которые платят за образовательные услуги, предоставляемые дошкольными, школьными...

02.08.2018 08:06

Сумчане заплатили в бюджет 2,3 млрд грн

В государственную казну сумчане направили 2,3 миллиарда гривен налогов....

12.07.2018 15:40

Сумчане перечислили на армию почти 16 млн гривен

Плательщики, которые находятся на учете в ГНИ в г. Сумы, в первом полугодии уплатили 15,5 млн гривен военного сбора....

Новости

Вітання Сумського міського голови О.М.Лисенка з нагоди Дня міста
Сегодня 14:49
Сумчан запрошують на НІЧ МІСТА
Вчера 12:42
Як Суми будуть відзначати День міста
28.08.2018 17:10
На Сумщине подозреваемый в педофилии признался в растлении нескольких сотен детей
Сегодня 18:01
Управление «Инспекция по благоустройству города Сумы» сменило адрес
Сегодня 17:59
Статистка: за год зарплата на Сумщине выросла на 10%
Сегодня 17:57
Шосткинский боксер-профессионал спровоцировал украинцев высказыванием о дружбе с Россией
Сегодня 17:40
Высший совет правосудия уволил судью из Сум
Сегодня 17:31
Роменским тюремщикам купили видеорегистраторы
Сегодня 17:27
ВНО-2018: на Сумщине подвели итоги кампании
Сегодня 16:53
Налоговики заставили раскошелиться неплательщика почти на миллион
Сегодня 16:50
На Сумщине с нуля построили сельскую школу
Сегодня 16:11
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.