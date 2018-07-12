Налоговики заставили раскошелиться неплательщика почти на миллион

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области обеспечили возмещение в бюджет почти 1 млн грн причиненных убытков.
В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины установлено, что служебные лица одного из предприятий области, которое осуществляет производство гофрированной бумаги и картона, отражали в отчетности предприятия проведение бестоварных хозяйственных операций, а также реализацию продукции по ценам, которые ниже себестоимости приобретенного сырья и материалов.
Такие действия привели к уклонению от уплаты налогов в значительных размерах.
Благодаря принятым мерам бюджет возмещено причиненный ущерб в полном объеме, а также финансовые санкции за нарушение налогового законодательства. Сумма, уплаченная в бюджет - 971,9 тыс. гривен.
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