Роменским тюремщикам купили видеорегистраторы В Роменской исправительной колонии № 56 приобрели портативные видеорегистраторы.

30 августа в государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№ 56)» было приобретено 2 портативных видеорегистратора, которые будут использоваться в секторе для содержания мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы, и позволят, в случае необходимости, фиксировать допущенные нарушения режимных требований. Всего в учреждении используется 5 таких видеорегистраторов, используемых персоналом при исполнении служебных обязанностей по обеспечению надзора и охраны осужденных.

Начальник учреждения Александр Фурса отметил, что использование средств видеонаблюдения облегчает работу сотрудников, стимулирует правопослушное поведение осужденных и предотвращает возникновение чрезвычайных ситуаций.