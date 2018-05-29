Роменским тюремщикам купили видеорегистраторы

30 августа в государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№ 56)» было приобретено 2 портативных видеорегистратора, которые будут использоваться в секторе для содержания мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы, и позволят, в случае необходимости, фиксировать допущенные нарушения режимных требований. Всего в учреждении используется 5 таких видеорегистраторов, используемых персоналом при исполнении служебных обязанностей по обеспечению надзора и охраны осужденных.
Начальник учреждения Александр Фурса отметил, что использование средств видеонаблюдения облегчает работу сотрудников, стимулирует правопослушное поведение осужденных и предотвращает возникновение чрезвычайных ситуаций.
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