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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской СИЗО посетили представители ООН

29 августа государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» посетили представители Сумской областной общественной организации «Клуб «Шанс» и представители Организации Объединенных Наций.

Жакар Кос Мухамедова и Вита Ячник провели ознакомление с условиями реализации заместительной терапии в учреждении. Посетили кабинеты медицинской части и провели собеседования с лицами, содержащимися под арестом.

«Программа заместительной поддерживающей терапии, в рамках комплексных программ внедряется в учреждении уже почти 2 года, что позволяет создать надлежащие условия для лечения лиц в местах лишения свободы, у которых химическая зависимость», - отметил начальник учреждения Александр Попович.

Право Клуб шанс ООН СИЗО

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