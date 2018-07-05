Сумской СИЗО посетили представители ООН 29 августа государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» посетили представители Сумской областной общественной организации «Клуб «Шанс» и представители Организации Объединенных Наций.

Жакар Кос Мухамедова и Вита Ячник провели ознакомление с условиями реализации заместительной терапии в учреждении. Посетили кабинеты медицинской части и провели собеседования с лицами, содержащимися под арестом.

«Программа заместительной поддерживающей терапии, в рамках комплексных программ внедряется в учреждении уже почти 2 года, что позволяет создать надлежащие условия для лечения лиц в местах лишения свободы, у которых химическая зависимость», - отметил начальник учреждения Александр Попович.